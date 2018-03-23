Следствие ходатайствовало об аресте Савченко

В Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство об аресте депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко, сообщает пресс-служба суда.

Накануне Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и согласилась на ее задержание. В тот же день депутат была задержана.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко 22 марта продемонстрировал парламентариям получасовую нарезку видео- и аудиозаписей с участием Савченко.

На одном из фрагментов, как сообщает BBC, запечатлены Савченко, Владимир Рубан — глава организации «Офицерский корпус», которая занимается обменом пленными в Донбассе; а также двое людей в камуфляже — заявившие на Савченко в спецслужбы офицеры украинской армии с фамилиями Березень и Лящ. На записи все они обсуждают сценарии военного переворота в Киеве.