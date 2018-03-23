Слепая - 535 выпуск - До самого дна (22.03.2018)

Добавлено: 23 мар 2018 в 15:30 ,

Слепая 535 серия До самого дна последний выпуск 22 марта. Зою, рано лишившуюся матери, воспитывала няня Алевтина Афанасьевна. Отец Зои женился на другой. Но мачеху девочка только раздражала, и она уговорила мужа отправить Зою учиться за границу. Няня страшно переживает за свою воспитанницу. Но у Зои уже созрел свой план действий. Прабабка ее матери была травницей. Помогала бесплодным. Лечила больных животных. С другой ее прабабкой в детстве случилась беда. Из-за сильного сколиоза у маленькой девочки вырос горб. А ее саму сравнивают с Вангой. Ведь она тоже слепой не родилась. Виной всему стала трагическая случайность. Когда она практически ослепла, это и произошло. Она увидела людей, но по-другому.



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