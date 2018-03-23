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Команда SmartGenie.io воплотила свою идею и уже помогает миллионам получать прибыль.


Добавлено: 23 мар 2018 в 16:27, Категория: Экономика

Платформа с каждым днём, всё больше и больше набирает обороты, развивается и привлекает огромное количество инвесторов, что означает полезность этого проекта.

Команда SmartGenie.io воплотила свою идею и уже помогает миллионам получать прибыль.

Ни для кого не секрет, что уже давно миллионы людей, каждый день зарабатывают миллиарды в сети интернет. Каждый день создаются все новые и новые способы таких заработков. Но сегодня мы поговорим о нашумевшем способе, который связан с кприптовалютой и имеет огромные шансы в дальнейшем развитие в данной сфере. Ведь, когда появляется что-то новое, вместе с этим создаются огромное количество методов в получении прибыли.

Сегодня поговорим о такой платформе, которая называется SmartGenie.io. Команда, которая придумала этот проект и в дальнейшем начала заниматься им осуществление, готова был идти на все чтобы воплотить это в жизнь. Ведь она принесет огромному количеству людей неплохой заработок на каких-либо ресурсах, о них поговорим позже. Сейчас расскажу о советнике, которые помогает данной кампании и благодаря ему, этот проект будет набирать новые обороты, обеспечивая пользователей новыми услугами, приносящие прибыль в Ваш личный кошелек.

Одним их трёх советников, который достоен нашего внимания, является Кит Вальдруп. Keith Waldrup считается одним из опытнейших клерков в области IT, а так же одним из советчиков, которые присоединились к данному проекту. Занимается он управлением для предложения поддержки в преобразовании IT- организаций. Практикуется на больших сделках. Работает с большими предприятиями с ролью межведомственных команд и трудными переговорами по контракту.

Теперь расскажу немного о предоставленных услугах от этой кампании. Всего существует четыре программы с помощью которых любой юзер сможет ими пользоваться, но для начала заплатить небольшой гонорар. Заключаются все функции в том, чтобы вы имели право продавать свои ресурсы на просторах интернета, с целью получения с этого прибыли. И это вполне возможно если у вас в запасе имеется остаток интернет трафика или телекоммуникационные ресурсы. Продавая их другим пользователям, Вы получите токен SMAG, которым будете в дальнейшем распоряжаться сами. Один такой токен пока что составляет 0.02 доллара США, с каждым промежутком времени он возрастет.


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Добавлено: 23 мар 2018 в 16:27, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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