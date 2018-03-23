СМИ сообщили о скорой отставке главы Волоколамского района

Глава Волоколамского района Евгений Гаврилов будет отправлен в связи с событиями вокруг мусорного полигона «Ядрово». Об этом сообщают «Новые известия» со ссылкой на источник в областном правительстве.

Преемником Гаврилова, скорее всего, станет глава другого подмосковного района.

После госпитализации 50 школьников из-за выброса газа на полигоне Гаврилова атаковали собравшихся у больницы жители города. Митингующие схватили главу района, затащили в толпу, несколько раз ударили и сломали очки. В итоге Гаврилов вырвался и скрылся в здании больницы.

Напомним, что Гаврилов был избран главой Волоколамского муниципального района Московской области в апреле 2014 года.