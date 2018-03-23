Создатель «Новичка» решил судиться с «Новой газетой»

Российский химик Леонид Ринк, заявивший недавно, что участвовал в разработке нервно-паралитических веществ класса «Новичок», не был причастен к их продаже в 1990-х. Об этом РБК сообщила его дочь Ольга Ринк.

В 2007 году «Коммерсантъ» писал, что в 1995 году в России были убиты банкир Иван Кивелиди и его секретарь Зара Исмаилова. Выяснилось, что их убили ядом, разработанным в спецлаборатории в Шиханах (Самарская область), которую возглавлял доктор химических наук Игорь Ринк.

22 марта «Новая газета» опубликовала выдержки из протоколов допроса Леонида Игоревича Ринка (вероятно, сына Игоря Ринка).

В них Леонид Ринк признавался, что вынес ампулы с ядом с производства и передал одну из них третьим лицам.

«"Когда вы передавали изготовленное вами вещество <…>, вы понимали, что передаете его для использования против человека?" — уточнил прокурор-криминалист.

"Да, я понимал, что эти люди собираются применить вещество против людей", — признал Ринк», — приводит издание выдержку из протокола допроса Леонида Ринка.

«Это ложь. Будем подавать в суд», — передала РБК слова Леонида Ринка его дочь Ольга.

Ранее британские власти заявили, что в ходе инцидента в Солсбери нервно-паралитическим ядом «Новичок», разработанном в СССР, был отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Также серьезно пострадал полицейский, расследовавший отравление.

С начала марта, когда произошло преступление в Солсбери, три химика, работавших над «Новичком», дали интервью об этом веществе.