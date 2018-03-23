Срочное сообщение от командования ДНР

Заместитель командующего Вооруженными силами ДНР Эдуард Басурин опроверг информацию об обстреле Авдеевки войсками Республики.

Украинская сторона вышла на очередной виток провокаций наших защитников.

Так, в настоящее время украинскими боевиками активно распространяются сообщения о якобы миномётном обстреле окраин н. п. Авдеевка нашими Вооруженными силами и разрушении в результате этого домостроений.

При этом демонстрируются фотодоказательства заведомо ложного содержания.

По нашим данным, эта провокация направлена на подготовку «оправдания» предстоящему ночному обстрелу в этом месте со стороны украинских террористов.

Целью которого является:

1. Нанесение огневого удара по нашим позициям.

2. Провоцирование нашей стороны на ответный огонь.

3. Создание эффектной картинки для прибывших в Авдеевку журналистов «ТСН», «Украина» и «Радио Свобода».

Заявляю, что наши вооруженные силы соблюдают перемирие. На провокации не поддаются. Представленные фото домов отображают разрушения нанесенные им годами ранее, что подтверждается их хозяевами.