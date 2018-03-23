США ввели пошлины на металлы из ряда стран

США ввели импортные пошлины на продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности в отношении ряда стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Белого дома.

При этом из данного списка исключили ряд стран, окончательное решение по которым должно быть принято к 1 мая.

Сборы на продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности составят 25% и 10% соответственно.

Временно от уплаты пошлин освободили Австралию, Аргентину, Бразилию, Канаду, Мексику, Республику Корея, а также страны Евросоюза. «К 1 мая 2018 года президент, учитывая данные консультации, решит, будут ли и дальше эти страны освобождены от действий пошлин. Европейский союз будет вести переговоры от имени своих стран-членов», - уточнили в Белом доме. Необходимость установления квот также может быть рассмотрена в отношении этих стран.

На действия США уже ответили в Китае. Министерство коммерции страны опубликовало на своем сайте официальное заявление со списком 128 товаров, импортируемых из Соединенных Штатов. На всех эти товары могут ввести пошлины. В список попали свежие фрукты (бананы, инжир, ананасы, гуава, авокадо, манго, хурма, вишня, груши, яблоки, киви и др.), ягоды (свежий виноград, арбуз, дыня, замороженная малина, ежевика, шелковица, смородина и крыжовник), сухофрукты (курага, чернослив, сушеные яблоки и др.), а также несколько видов орехов (бразильские орехи, фундук, грецкие орехи, фисташки и др.), вино и свинина. Меры США в Китае назвали «нарушающими правила ВТО».