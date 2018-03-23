Сторонник ИГ отпустил заложников во Франции и остался с полицейским

Все заложники из супермаркета на юге Франции освобождены, однако нападавший все еще находится внутри магазина. Вместе с ним там также находится один из офицеров жандармерии, пишет The Local.

Как сообщает BFMTV, в связи с нападением парижская прокуратура открыла расследование по обвинению в убийстве и в попытке убийства.

По словам мэра коммуны Требек, где произошел инцидент, в супермаркете погибли два человека. Издание пишет, что их тела лежат на полу магазина.

Место происшествия оцеплено полицией.

Сообщается, что нападавший — марокканец по происхождению. Ему около 30 лет, во время акции мужчина говорил о желании «отомстить за Сирию», выкрикивал «Аллаху акбар» и то, что он «солдат ИГ» (группировка запрещена в России).

Между тем, как сообщает Europe 1, минувшей ночью неизвестные украли около 50 единиц оружия из специализированного магазина во Франции.

Связаны ли эти инциденты, неизвестно.

Перед захватом заложников нападавший открыл огонь по французским омоновцам, ранив одного из них в плечо.