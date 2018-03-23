Свитолина выиграла стартовый поединок Miami Open

Украинка Элина Свитолина победила чемпионку Индиан-Уэллса Наоми Осака на пути к третьему кругу Miami Open.Поединок завершился результатом 6: 4, 6: 2, сообщает БТУ.В третьем раунде Свитолина встретится с победительницей матча Дарья Гаврилова (WTA 26) – Андреа Петкович (WTA 111).В прошлом году на этой стадии турнира Свитолина проиграла американке Бетани Маттек-Сэндс. А лучший результат украинки в Майами – четвертый раунд в 2014-м и 2016-м.Добавим, на старте Miami Open японка остановила Серену Уильямс.