«Ташкент» анонсировал скорое расширение и процветание «ДНР»

Главари ОРДО заявили, что самое худшее для «ДНР» время осталось позади и теперь «республику» ждет период процветания и развития.

«Вице-премьер» «ДНР» Александр Тимофеев, более известный, как «Ташкент» отмечает, что в отличие от «ДНР» Украина имеет печальное будущее и будет скатываться в пропасть. При этом он добавил, что улучшения во всех сферах в «ДНР» увидят не через несколько лет, а уже в ближайшее время.

Так, Тимофеев заявил: «Будущее Украину ждет печальное. То что она не желает выполнять минские договоренности, для нее закончится тем, что с карты исчезнет такая страна. В противовес „Донецкая народная республика“ будет развиваться, расширяться. Причем это не за долгими годами, это в ближайшее время, и мы это увидим еще своими глазами».