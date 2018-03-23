Тереза Мэй потеряла дар речи и экстренно удалилась после вопроса по делу Скрипаля

Последние новости сегодня – 23 марта. Тереза Мэй ничего не ответила и в экстренном порядке удалилась после вопроса корреспондента телеканала «Звезда» по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

После прибытия на саммит Евросоюза, старт которого состоялся в четверг в штаб-квартире ЕС, премьер-министр Британии вновь изложила позицию своей страны по данному вопросу, возложив ответственность за произошедшее на РФ.

«Имеются ли у Вас какие-либо доказательства, что Россия в этом виновна?» – обратилась с вопросом к Мэй корреспондент «Звезды».

Однако никакого ответа со стороны премьер-министра Великобритании не последовало, вместо того она быстро удалилась, сообщает телеканал.

Напомним, бывший сотрудник ГРУ и его дочь Юлия были направлены в больницу с отравлением в Солсбери 4 марта. Уже через несколько часов Лондон объявил итоги «анализа» отравляющего вещества и выступил с обвинениями в адрес России. Власти РФ категорически отвергают причастность к отравлению Скрипалей.