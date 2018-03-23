Террористический акт во Франции: появились данные о погибших

Сегодня, 23 марта, на юго-западе Франции, в тулузском городе Треб, неизвестный взял в заложники 8 человек в местном супермаркете Super U.Согласно BFM TV, мужчина заявил о своей принадлежности к Исламскому государству. Местные власти рассматривают данный инцидент как теракт.По словам мэра города Эрика Бернасси, всех заложников удалось освободить. Сейчас в здании остается только стрелявший, вместе с ним находится офицер полиции.Канал LCI TV утверждает, что в результате инцидента погибло 2 человека, 12 пострадало.