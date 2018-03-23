TradePlayz зарабатывай играючи!

TradePlayz создали первую мировую фантастическую криптотрейдерскую игру. Игроки конкурируют с другими участниками проекта в формате турнира плей-офф, а не соревнуются с системой. Играйте в любом доступном виде, начиная с крупных турниров с равнозначными выигрышами или на частные ставки между пользователями с вашими собственными правилами.

Игры основаны на котировках в реальном времени. Тонер TPZ выдается разработчиками и является официальной валютой платформы TradePlayz. Сам процесс трейдерства классифицируется как повышение уровня игрового мастерства, что делает ее полностью законной.

Об игровой платформе

Стоимость оформления частного турнира зафиксирована в размере 1 ZED. В случае частных турниров с призовым фондом: услуга TradePlayz принимает аффилированный вид. Комиссионная плата может достигать 10% от суммы предполагаемого или зарезервированного гонорара.

Игровая платформа TradеPlаuz была основана на разработке и изменении стоимости криптовалюты, построенных на технических и фундаментальных аспектах. Во время самых простых шагов, процесс gamermlаu будет вращаться вокруг пары BTC/USD. По мере того, как обороты начнут расти, количество средств будет увеличено.

Разработчики не должны ограничивать действия игроков с помощью набора из нескольких инструментов. Взятие новых воспроизводимых пар будет доступно на всех этапах компании. TradеPlаuz LP имеет связь с 7-ю из самых известных ?uоtreprvv. Как и многое другое, дизайн нового проекта довольно футуристичен и современен. Кроме того, поставщики услуг могут быть привлечены к участию в любых рекламных мероприятиях.

Оптимальные решения

Для реализации оптимальных решений учредители выбрали сонамеренное представление своей компании. Для каждого игрока потребуется реорганизовать соответствующий инвестиционный портфель. Победители постоянно находятся на одном из этапов, на котором можно рассчитывать на ротации, основанные на регрессии в течение времени. Трейдерские операции будут иметь длительную продолжительность от 10 часов до 7 дней. Разнообразные события и дальнейшие действия внутри геймерской платформы будут распространяться на 40 возможных вариантов. TradePlayz - это проект, где каждый сможет найти подходящий для себя формат.

У каждой страны будет своя версия приложения, зарегистрированная в соответствии с законами страны-резидента. Этот аспект привлекает внимание к гамблерам, а также вопрос о персональном хранении, местоположении сервера и т.д.

Дорожная карта

Декабрь 2017 г. - Основные этапы. Выпуск приложения для iOS и Android.

Март 2018 г. - Интеграция токенов TPZ в приложение. Турниры по подписке.

Май 2018 г. - Многоформатные турниры СНГ.

Сентябрь 2018 г. - Настольные и веб-версии приложения.

Ноябрь 2018 г. - Система Cashplay, частные турниры.

Финансовая Информация о токене

Утвержденная монета – TPZ.

Платформа - Ethereum.

Тип платформы - ERC20.

Цена TPZ на 1 этапе ICO = 0,5 долларов США.

Информация об инвестициях – принимается ETH.

Мягкая крышка - 3000000 USD.

Жесткая крышка - 30000000 USD.

Выводы

TradePlayz - первый в мире подобный игровой проект. Компания создала уникальную цифровую торговую игру. Идею довольно легко понять: пользователи конкурируют друг с другом в формате плей-офф, а не в других форматах, где юзеры борются с машиной ИИ.

Правила и условия битвы могут варьироваться - это может быть большой турнир с огромными призами или небольшой товарищеский матч. Поскольку ядром игры являются операции в реальном времени, у пользователя всегда есть возможность выиграть определенное количество токенов.

Ознакомиться с проектом вы можете на официальном сайте:

Социальные сети проекта:

ВТТ автора: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1395905