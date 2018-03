Трамп уволил Макмастера

Президент США Дональд Трамп уволил советника по национальной безопасности Герберта Макмастера и назначил на его должность бывшего посла США в ООН Джона Болтона. Об этом глава американского государства сообщил в Twitter.

«Я рад сообщить, что с 9 апреля Джон Болтон будет моим новым советником по национальной безопасности. Я очень благодарен за работу генералу Макмастеру, который проделал большую работу и всегда останется моим другом», — написал Трамп.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 марта 2018 г.

Фото: Fortune