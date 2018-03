Трамп во второй раз сменил советника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп объявил о назначении бывшего постпреда страны в ООН Джона Болтона своим советником по национальной безопасности.

Как заявил Трамп в твиттере, новый советник вступит в должность 9 апреля.

Президент также выразил благодарность нынешнему советнику, генералу Герберту Раймонду Макмастеру, заявив, что он «прекрасно выполнял свою работу» и «всегда будет оставаться другом» Трампа.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 марта 2018 г.

Макмастер занял свой пост в конце февраля 2017 года. Он сменил первого советника Трампа по вопросам нацбезопасности Майкла Флинна. Тот был уволен за нарушение протокола — солгал вице-президенту США Майку Пенсу, заявив, что не обсуждал с российским послом санкции.