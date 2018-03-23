Трамп заявил, что заставит «слабоумного» Байдена плакать

Президент США Дональд Трамп пообещал избить бывшего вице-президента Джо Байдена за его угрозы.

«Сумасшедший Джо Байден пытается вести себя как крутой парень. На самом деле он слаб умом и телом, и при этом уже во второй раз угрожает, напасть на меня. Он меня еще не знает — его ждёт быстрая и тяжелая взбучка, от которой он расплачется. Не надо угрожать людям, Джо!», — написал Трамп в Twitter.

Гнев президента вызвали слова Джо Байдена, который во вторник, 20 марта, во время выступления в Университете Майями, посвященного борьбе с сексуальным насилием критиковал Трампа за высказывания о женщинах и даже выразил мнение, что поколотил бы его, если бы они вместе учились в старших классах.

«Парень, который в итоге стал нашим национальным лидером, говорит «я могу приставать к женщине где угодно и ей это понравится. Меня спрашивают, хочу ли я дебатов с этим джентльменом, и я говорю „нет!“. Если бы мы были с ним в старших классах, я бы отвел его за спортзал и выбил бы из него всю дурь», — заявил бывший вице-президент.

Напомним, это не первая стычка Дональда Трампа и Джо Байдена. В октябре 2016 года американские политики, оба перевалившие за семидесятилетний возраст, уже обещали избить друг друга.