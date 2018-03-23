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» » Тренер ХК "Сибирь" Павел Зубов, вероятно, покинет клуб - генменеджер

Тренер ХК "Сибирь" Павел Зубов, вероятно, покинет клуб - генменеджер


Добавлено: 23 мар 2018 в 10:56, Категория: Спорт
Тренер ХК "Сибирь" Павел Зубов, вероятно, покинет клуб - генменеджер

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Тренер "Сибири" Павел Зубов, вероятно, покинет команду в ближайшее время, заявил генеральный менеджер новосибирского хоккейного клуба Кирилл Фастовский.

"Вероятно, Павла Владимировича не будет в тренерском штабе. Что касается (тренера Александра) Макрицкого, то он, вероятнее всего, остается", - сказал Фастовский на пресс-конференции, видеозапись которой размещена на канале команды в YouTube.

Зубов в декабре покинул пост главного тренера "Сибири", уступив место Владимиру Юрзинову-младшему, но остался в команде на должности ассистента главного тренера.

Новосибирский клуб не смог выйти в плей-офф КХЛ в текущем сезоне, заняв девятое место в Восточной конференции.


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Добавлено: 23 мар 2018 в 10:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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