Ученые открыли необычную связь между болью и чувством голода

Чувство голода оказалось одним из самых эффективных способов подавления хронических болей, не уступающим по силе опиатам и другим анальгетикам, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Cell."Мы совсем не ожидали того, что чувство голода будет хоть как-то влиять на восприятие боли, и менять ее столь значительным образом. С другой стороны, когда мы начали следить за поведением мышей, нам все стало ясно. Даже есть ли у животного какая-то рана или травма, оно должно не страдать от боли, а найти силы для того, чтобы отыскать пищу и выжить", — заявила Эмбер Алхадефф (Amber Alhadeff), нейрофизиолог из университета Пенсильвании (США).Чувство боли является одним из самых универсальных и понятных всем живым существам сигналов опасности, который организм использует для защиты тела от дальнейших повреждений или необдуманных поступков. Достаточно долгое время ученые считали, что представители всех полов, видов, царств и возрастов ощущают боль одинаково, однако недавно выяснилось, что это не так.К примеру, два года назад канадские нейрофизиологи обнаружили, что мужчины и женщины ощущают боль разными группами нервных клеток, и что хроническая боль неодинаково влияет на их поведение, в том числе и половые инстинкты. Подобные открытия заставили ученых задуматься о том, как болевые ощущения могут влиять на восприятие окружающего мира.Алхадефф и ее коллеги случайно открыли один из примеров подобных взаимосвязей, наблюдая за поведением мышей и работой их нервных клеток, управляющих чувством голода и насыщения. Изучая их реакцию на дневную голодовку, нейрофизиологи неожиданно обнаружили, что недостаток пищи заставил нескольких грызунов меньше лизать и "нянчить" лапу, которую они повредили перед началом опытов.