Украина объявила о намерении стать экспортером газа

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в пятницу объявил о намерении страны стать экспортером газа в 2020 году.

По его словам, после этого украинское государство сможет самостоятельно формировать цену на топливо и снизить его стоимость.

«Нам нужно перестать импортировать газ. Мы сконцентрировались на программе увеличения добычи украинского газа», — заявил Гройсман (его слова передает «Украинская правда»).

По его словам, в прошло году «Укргаздобыча» уже увеличила добычу газа на 700 млн кубометров.

Гройсман напомнил, что в настоящее время кабмин не имеет полномочий по регулированию стоимости топлива.

«Соответственно, НАК «Нафтогаз Украины» является абсолютно независимой государственной компанией и принимает решения по стоимости газа на собственное усмотрение», — заметил он.

Ранее глава правительства Украины заявлял, что его страна снизит потребление природного газа с 18 миллиардов кубометров в 2017 году до 13 млрд кубометров в 2022 году.

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