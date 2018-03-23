В Британии Скрипалям пообещали слабоумие

Яд, которым были отравлены шпион-перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, с большой долей вероятности может привести к их умственной недееспособности.

Об этом, как сообщает Reuters, заявил британский судья, выдавший следствию разрешение на отбор образцов крови у пострадавших.

Отметим, что ранее лондонский суд разрешил взять образцы крови у Скрипалей для исследования инспекторов по химическому оружию, чтобы подтвердить заключение британской исследовательской лаборатории Портон-Дауна, идентифицировавшей химическое вещество как часть группы «Новичок».

Сами пострадавшие дать свое согласие на забор крови для таких целей не могли по состоянию здоровья, поэтому вопрос решался через суд.

В решении суда говорится, что неназванный врач, который лечит Скрипалей, сообщил, что они находятся под мощными успокоительными и неспособны общаться, и потому пока невозможно оценить, когда и в какой степени они смогут восстановить умственные способности.