В ЦДРА состоялась конференция о патриотическом воспитании молодежи

В зале кинолектория Центрального Дома Российской Армии (ЦДРА) имени М.В.Фрунзе состоялась конференция на тему: «Патриотическое воспитание молодежи в современных условиях: готовность к службе в армии и защите Родины», организатором которой выступили члены Военно-научного общества отдела военно-шефской работы ЦДРА.

В работе конференции приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, представители молодежных общественных организаций, колледжей, гимназий, вузов Москвы и члены ВНО ЦДРА.

Открыл конференцию первый заместитель председателя совета по науке Военно-научного общества ЦДРА кандидат политических наук, профессор Владимир Александрович Козлов. Он же выступил с докладом на тему: «Патриотическое воспитание молодежи на основе Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

«Патриотическое воспитание молодежи в современной России» – такой была тема содоклада члена Военно-патриотической секции ВНО генерал-лейтенанта Бориса Тарасова.

На конференции прозвучало много научных сообщений. В их числе: «Работа молодежного военно-патриотического объединения «Мужество» по подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах РФ» – с ним выступил руководитель военно-патриотического объединения «Мужество» Иван Разенков. «Правовая подготовка – основа патриотического воспитания молодежи, воинов армии и флота» – об этом говорил член секции Военно-патриотического воспитания ВНО Евгений Антонов. Вопросам противодействия терроризму и экстремизму в молодежной среде было посвящено выступление начальника отдела Департамента физической подготовки и спорта Правительства г. Москвы Федора Драгоя. Проблемы многоаспектности патриотического воспитания молодежи современных условиях рассматривал политолог Морисан Хэгай. «Опыт работы по патриотическому воспитанию молодежи в административном округе» – стал темой выступления заместителя председателя комиссии по патриотическому воспитанию ветеранской организации госслужащих Северо-Западного административного округа г. Москвы Ольги Солодухина. Были и другие выступления.

Примечательно, что с трибуны конференции прозвучало много выступлений представителей молодежи. Так, теме «Проблемы преемственности поколений и пути их разрешения в работе по патриотическому воспитанию молодежи» были посвящены выступления студентов колледжа Московской государственной академии водного транспорта – филиала Государственного университета морского и речного флота имени С.О.Макарова Германа Дорогина и Марии Коноплевой.

А студенты Московского техникума космического приборостроения Александр Исаков, Даниил Жеребцов и Даниил Поздняков ознакомили собравшихся с работой их студенческого совета по подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах.