В Гостином Дворе состоялась эксклюзивная презентация бренда ?clair la mode de Sheripova

21 марта 2018 года в Рамках Недели Моды в Гостином Дворе состоялся эксклюзивный показ бренда одежды ?clair la mode de Sheripova.

В показе приняли участие подопечные Благотворительного Фонда Чулпан Хаматовой и Дины Корзун «Подари Жизнь». Французская музыка и потрясающее fashion – show помогли гостям на время будто оказаться в Париже.

Основатель бренда - Елена Шерипова - победительница конкурса красоты Queen of the Planet 2014, продюсер, основатель продюсерского центра школы Royal School.

Идея создать собственный бренд посетила Елену в Париже, именно этот город и его атмосфера ее вдохновили. Коллекция ?clair la mode de Sheripova такая же, как и Париж – красота везде и разная, лишенная однообразия, у каждой вещи свое лицо.

В коллекции используются бархат, атлас, пайетки, шелк. Платья, жакеты, брюки клеш, береты, тренчи, банты и лаковая обувь

Показ посетили: Анастасия Макеева, Юлия Началова, Полиной Диброва, Ирина Ортман и др.