В ходе учений российские и белорусские десантники уничтожили прорвавшихся боевиков

Российские и белорусские военнослужащие в Ульяновской области в ходе учений прикрывали лагерь беженцев от условных террористических групп.

Во время гуманитарной миссии спецназ ССО Белоруссии и ВДВ России пресёк попытку скрытного проникновения в лагерь боевиков.

После обнаружения НВФ бронегруппа миротворческого контингента на БМД-4М и БТР-МДМ с артиллерийской батарей «Нона» была переброшена в окрестности лагеря.

Пока патрульные группы и спецназ сдерживали «террористов» на подступах к лагерю, бронегруппа обошла боевиков и открыла по ним шквальный огонь.

Во время боя военные медики из состава миротворческого контингента, задействовав БТР-МДМ и снегоходы, эвакуировали из лагеря раненых беженцев. Их вывезли в полевой медпункт и оказали первую медицинскую помощь.

Справочно:

С 19 по 22 марта на территории Ульяновской области проводились первые миротворческие российско-белорусские учения.

В учениях принимало участие около 600 военнослужащих и 80 единиц боевой и специальной военной техники от обоих государств.