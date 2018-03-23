В Кремле выразили сожаление из-за отзыва посла ЕС после отравления Скрипаля

Москва сожалеет о решении Евросоюза отозвать для консультаций своего посла Маркуса Эдерера в связи с ситуацией с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери.

«Конечно же, мы сожалеем в этой связи, что опять, употребляя формулировку "с большой долей вероятности", принимаются такие решения и строятся суждения такого рода», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата «Интерфакса»).

Британские власти обвинили в отравлении Скрипалей Москву (отец и дочь с 4 марта находятся в коме). Преступление было совершено с использованием нервно-паралитического вещества типа «Новичок», которое синтезировали в позднем СССР.

Также в результате преступления серьезно пострадал офицер полиции Ник Бейли. Накануне его выписали из больницы.

Лидеры ЕС 22 марта выступили с заявлением, в котором говорится: «Весьма вероятно, что Российская Федерация несет ответственность [за отравление], и что нет правдоподобного альтернативного объяснения».