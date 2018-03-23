В МИД РФ выразили сожаление из-за заявления ЕС по делу Скрипаля

МИД РФ выразил сожаление, что Евросоюз решил пойти в фарватере антироссийской кампании, поддержав позицию Великобритании по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин, передает «Интерфакс».

По его словам, целью развязанной Лондоном и его союзниками антироссийской компании является препятствование нормализации ситуации на европейском континенте.

Он отметил, что обвинение России является бездоказательным. «Использованная ЕС формулировка, приписывающая России ответственность за случившееся, лишь на основании того, что нет других правдоподобных, альтернативных разъяснений, представляет собой, в сущности, бездоказательное обвинение в наш адрес», - сказал Кожин.

При этом готовность Евросовета согласиться с британской версией обстоятельств инцидента можно объяснить только желанием поддержать премьер-министра Великобритании Мэй, оказавшуюся в трудном положении, добавил он.

Ранее Евросоюз принял решение отозвать для консультаций своего посла Маркуса Эдерера в связи с отравлением.

22 марта лидеры ЕС выступили с заявлением, в котором говорится заявили о вероятной причастности России к отравлению Скрипаля.