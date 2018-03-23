В новой биографии принца Чарльза выставили капризным и расточительным

Принц Чарльз
Продолжаем рассказывать вам о книге Тома Бауэра "Непокорный принц: сила, страсть и неповиновение принца Чарльза", недавно увидевшей свет и посвященной непростой жизни члена королевской семьи. Сегодня стали известны новые подробности из книги, раскрывающие читателю характер старшего сына Елизаветы II.
Если в прошлый раз в прессу просочились отрывки, касающиеся личной жизни Чарльза, то в этот раз стали доступны подробности его непростого характера. Биография Чарльза рисует портрет капризного человека, который одержим общественным мнением и чьи расходы доказывают, что он совершенно оторван от жизни простых людей.
По словам автора, Чарльз однажды "вскрикнул" и "задрожал" при виде пластикового украшения на его обеде. Также в книге описан случай, когда принц повез с собой в путешествие собственный матрац, унитаз, туалетную бумагу Kleenex Velvet и два "пейзажа Северо-Шотландского нагорья".
Бауэр, который раньше писал неофициальные биографии Тони Блэра, Ричарда Брэнсона и Мохаммеда Аль-Файеда, утверждает, что проинтервьюировал примерно 120 человек, подтвердивших, что Чарльз после событий 1997 года (гибели принцессы Дианы. — Прим. ред. ) манипулировал медиа, чтобы восстановить свою репутацию в информационном пространстве.Принц председательствует в центре суда, где нет места демократии, как какой-то феодал.
— так описывает Том Бауэр профессиональную деятельность монарха, который, если верить источникам автора, нередко появлялся на заседаниях с мартини, смешанным для него предварительно личными помощниками (а их, если верить биографии, больше 100).
Также из книги следует, что Чарльз одержим общественным мнением. Однажды Питер Мандельсон обронил фразу, мол, подданные считают принца"мрачным и унылым", так Чарльз потом не давал прохода своей супруге Камилле, пытаясь выяснить, так ли это. После смерти Дианы, пишет Бауэр, Чарльз был "парализован чувством вины", повторяя:
Они все будут винить меня, не так ли? Мир сойдет с ума.
Бауэр утверждает, что Чарльз нередко "продавал" свое общество: например, турецкий миллиардер Цем Узян заплатил 200 тысяч фунтов стерлингов за то, чтобы его жену посадили рядом с принцем во время одного из приемов, а американский нефтяной магнат Арманд Хаммер потратил приблизительно 40 миллионов фунтов стерлингов на благотворительные и личные нужды Чарльза, дабы восстановить собственный имидж.
В биографии подробно описываются отношения монарха с правительством, цитируется Тони Блэр, называющий принца "ядовитым", а также упоминаются многие другие случаи неподобающего поведения принца.
Его репутация запятнана пристрастием к роскоши, финансовой бесхозяйственностью, нелояльностью к профессиональным сторонникам и мучительными отношениями с его семьей.
— к такому выводу приходит автор, напоминая, что является убежденным монархистом и не пытается никоем образом дискредитировать королевскую семью.
Помимо всех этих подробностей Том Бауэр пишет, как сложно Чарльзу угодить с выбором температуры и влажностью воздуха в помещении, каким он хочет видеть себя на национальных монетах и почему он так расстраивается из-за недостатка внимания прессы.