В новой биографии принца Чарльза выставили капризным и расточительным

Принц Чарльз

Продолжаем рассказывать вам о книге Тома Бауэра "Непокорный принц: сила, страсть и неповиновение принца Чарльза", недавно увидевшей свет и посвященной непростой жизни члена королевской семьи. Сегодня стали известны новые подробности из книги, раскрывающие читателю характер старшего сына Елизаветы II.

Если в прошлый раз в прессу просочились отрывки, касающиеся личной жизни Чарльза, то в этот раз стали доступны подробности его непростого характера. Биография Чарльза рисует портрет капризного человека, который одержим общественным мнением и чьи расходы доказывают, что он совершенно оторван от жизни простых людей.

Принц Чарльз с супругой герцогиней Корнуэльской Камиллой Паркер-Боулз

По словам автора, Чарльз однажды "вскрикнул" и "задрожал" при виде пластикового украшения на его обеде. Также в книге описан случай, когда принц повез с собой в путешествие собственный матрац, унитаз, туалетную бумагу Kleenex Velvet и два "пейзажа Северо-Шотландского нагорья".

Бауэр, который раньше писал неофициальные биографии Тони Блэра, Ричарда Брэнсона и Мохаммеда Аль-Файеда, утверждает, что проинтервьюировал примерно 120 человек, подтвердивших, что Чарльз после событий 1997 года (гибели принцессы Дианы. — Прим. ред. ) манипулировал медиа, чтобы восстановить свою репутацию в информационном пространстве.Принц председательствует в центре суда, где нет места демократии, как какой-то феодал.

— так описывает Том Бауэр профессиональную деятельность монарха, который, если верить источникам автора, нередко появлялся на заседаниях с мартини, смешанным для него предварительно личными помощниками (а их, если верить биографии, больше 100).

Принц Чарльз с сыном Гарри

Также из книги следует, что Чарльз одержим общественным мнением. Однажды Питер Мандельсон обронил фразу, мол, подданные считают принца"мрачным и унылым", так Чарльз потом не давал прохода своей супруге Камилле, пытаясь выяснить, так ли это. После смерти Дианы, пишет Бауэр, Чарльз был "парализован чувством вины", повторяя:

Они все будут винить меня, не так ли? Мир сойдет с ума.

Бауэр утверждает, что Чарльз нередко "продавал" свое общество: например, турецкий миллиардер Цем Узян заплатил 200 тысяч фунтов стерлингов за то, чтобы его жену посадили рядом с принцем во время одного из приемов, а американский нефтяной магнат Арманд Хаммер потратил приблизительно 40 миллионов фунтов стерлингов на благотворительные и личные нужды Чарльза, дабы восстановить собственный имидж.

Принц Чарльз

В биографии подробно описываются отношения монарха с правительством, цитируется Тони Блэр, называющий принца "ядовитым", а также упоминаются многие другие случаи неподобающего поведения принца.

Его репутация запятнана пристрастием к роскоши, финансовой бесхозяйственностью, нелояльностью к профессиональным сторонникам и мучительными отношениями с его семьей.

— к такому выводу приходит автор, напоминая, что является убежденным монархистом и не пытается никоем образом дискредитировать королевскую семью.

Помимо всех этих подробностей Том Бауэр пишет, как сложно Чарльзу угодить с выбором температуры и влажностью воздуха в помещении, каким он хочет видеть себя на национальных монетах и почему он так расстраивается из-за недостатка внимания прессы.