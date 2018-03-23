В оккупированном Донецке скорая вылетела в кювет

В Буденновском районе оккупированного Донецка вчера автомобиль скорой помощи вылетел в обледенелый кювет.

В «МЧС ДНР» сообщили, что инцидент случился примерно в 14:30 по улице Тружеников. В службу спасения позвонили сотрудники «неотложки», заявившие о том, что на указанном участке дороги служебный автомобиль съехал в обледенелый кювет. Отмечается, что в течение 40 минут спасатели осуществляли буксировку машины скорой помощи на расчищенный участок проезжай части. По данным, в ходе происшествия никто не пострадал.