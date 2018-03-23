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В России зафиксировали отток валюты из-за «кремлевского доклада»


Добавлено: 23 мар 2018 в 21:41, Категория: Новости на сегодня
В России зафиксировали отток валюты из-за «кремлевского доклада»

Расширение санкции США в отношении России повлияло на отток средств из страны. Об этом сообщает РБК.

Такая информация следует из опубликованного Райффайзенбанком обзора банковского сектора на основе опубликованных ЦБ данных за 22 марта.

Как рассчитали авторы обзора, с баланса российских банков произошел отток на 8 млрд долларов, из них 6,8 млрд были сняты с корпоративных счетов.

В январе в российском банковском секторе наблюдалась противоположная тенденция. В начале 2018 года счета в российских банках пополнились валютой на 8,6 млрд долларов. Банк объяснил такой приток средств опасениями новых санкций со стороны состоятельных россиян перед публикацией Минфином США выдержек из «кремлевского доклада».

Как предполагают эксперты, переведенные в январе на счета российских банках средства в феврале были выведены из России.

30 января министерство финансов США обнародовало так называемый «кремлевский доклад», в который включены 210 граждан РФ — все члены российского правительства, руководители крупнейших российских государственных компаний и банков, российские предприниматели.


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Добавлено: 23 мар 2018 в 21:41, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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