В шоу "Голливудский медиум" Меган Фокс рассказала об отношениях с Брайаном Остином Грином

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

31-летняя Меган Фокс, став участницей шоу "Голливудский медиум", рассказала о самых близких людях. Ведущему Тайлеру Генри удалось узнать у актрисы о ее маме Глории и о муже Брайане Остине Грине. Рассказывая об отношениях с последним, звезда "Трансформеров" (Transformers) вспомнила семейный кризис, который привел супругов к попытке развестись.

Фокс призналась, что сохранила семью, когда поставила на первое место благополучие детей и себя.

Я сосредоточилась на своих эмоциях и расставила приоритеты. Дети и их благополучие – вот что главное. Когда ты уверена, что с ними все хорошо, любовь даст о себе знать в будущем, – сказала Меган.

Меган Фокс и Тайлер Генри

В 2015 году Фокс подала на развод с Грином, но вскоре отозвала заявление и объявила о беременности третьим сыном. Сейчас супруги растят пятилетнего Ноа, четырехлетнего Бодхи и годовалого Джорни.

Муж актрисы признал в одном из интервью, что над семейными отношениями необходимо работать, а также говорил, что мечтает о четвертом ребенке – дочери.

Меган Фокс

Меган Фокс и Брайан Остин Грин