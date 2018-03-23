В США начали расследование против местного производителя АК-47

Федеральная прокуратура США начала расследование в отношении компании RWC Group LLC, которая владеет заводом Kalashnikov USA в городе Помпано-Бич штата Флорида.

По данным Bloomberg, проверяется коммерческая деятельность RWC Group (RWC расшифровывается как Russian weapons company — Российская оружейная компания).

Кроме того, в городе Майами штата Флорида ищут документы в связи с запросом Kalashnikov USA от 2015 года, когда фирма претендовала на налоговые льготы.

В 2014 году США ввели санкции в отношении российского концерна «Калашников» и других производителей оружия из-за конфликта на Украине.

RWC Group тогда же разорвала контракт с «Калашниковым», но сохранила право на использование бренда — она выпускает автоматы АК-47.

По данным Bloomberg, прокуроры проверяют, сохранила ли RWC Group связи с российской компанией.