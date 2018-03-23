В Украину запретили ввоз книг Азарова и Блаженного Иоанна

Государственный комитет телевидения и радиовещания дополнил список изданий, запрещенных для ввоза в Украину. Список опубликован на сайте Госкомтелерадио.

В частности, список пополнился двумя книгами экс-премьер-министра Николая Азарова: «Украина на перепутье. Записки премьер-министра» и «Уроки майдана. Украина после переворота».

Также в список внесены три книги Блаженного Иоанна – основателя религиозной секты Православная церковь Божией Матери Державная (Богородичный центр): «Обличение Ялдаваофа», «Белая Церковь» и «Грааль богомилов и катаров».

Ранее сообщалось, что в Украине запретили еще 18 российских книг.

Фото: riafan.ru