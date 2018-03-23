В Волоколамске медики не нашли следов сероводорода в крови детей

В пресс-службе министерства здравоохранения Московской области сообщили, что медики не подтверждают отравление детей в Волоколамске сероводородом.

«В результате первичных исследований, сероводород в организме детей не обнаружен, исследования продолжаются», - пишут в сообщении.

Напомним, в больницу Волоколамска обратились сразу несколько десятков детей с одинаковыми симптомами. Всех их беспокоили тошнота и общее недомогание.

По данным источника, губернатор Московской области взял ситуацию под личный контроль.