Вечерний прайм - Дмитрий Гордон, журналист (22.03.2018)

Добавлено: 23 мар 2018 в 19:28 ,

Программа Вечерний прайм. Дмитрий Гордон, журналист последний выпуск 22 марта. Депутаты дали согласие на снятие неприкосновенности и арест Савченко после того, как Генпрокурор предоставил неопровержимые доказательства, что народный депутат хотела расстрелять Парламент и совершить военный переворот. Свои слова Юрий Луценко подкрепил видеофактами. На заседание в Брюссель прибыли руководитель САП Назар Холодницкий и директор НАБУ Артем Сытник. Пообещали евродепутатам до 2019-го создать антикоррупционный суд и прокомментировали расследование по выводу средств бывшими владельцами Приватбанка, перед его национализацией.



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