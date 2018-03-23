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» » Вещдок. Драгоценный свидетель (22.03.2018)

Вещдок. Драгоценный свидетель (22.03.2018)


Добавлено: 23 мар 2018 в 17:28,
Вещдок. Драгоценный свидетель последний выпуск 22 марта. В собственной квартире ударом тяжелым предметом по голове убита Марина Игнатова. Труп обнаружил бывший муж Марины – Валерий. Последние две недели за женщиной велось наружное наблюдение: она попала в разработку ОБХСС в связи с незаконной торговлей золотыми изделиями из-под прилавка ювелирного магазина. Милиционеры успели выяснить: работает целая преступная группа, изготавливающая и сбывающая изделия из приискового золота. От Марины могли избавиться подельники. Но, по наблюдению оперативников, никто кроме бывшего мужа в подъезд её дома не входил.

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Добавлено: 23 мар 2018 в 17:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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