Вещдок. Идеальное прикрытие (22.03.2018)

Добавлено: 23 мар 2018 в 15:09 ,

Вещдок. Идеальное прикрытие последний выпуск 22 марта. В Одессе возле дачи академика Прошкина, где праздновали свадьбу, найден труп Петра Зониса. Петр был свидетелем жениха. Предположительно, молодого мужчину зарезали кухонным ножом. На месте преступления найден кусок импортного лейкопластыря. На рукаве убитого жирные пятна, вещество не установлено. Следователя насторожило, что все гости и шафер почти не употребляли алкоголь. В убийстве подозревают жениха – Юлия Гриншпуна. На его рубашке обнаружена кровь убитого Зониса. Цикл криминальных документальных драм с расследованием запутанных уголовных дел. Каждая серия проекта – это отдельная история, основанная на реальных событиях.



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