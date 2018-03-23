Владимир Городенкер и его проект «iTower»

Один из самых ярких проектов в области жилого строительства Екатеринбурга — комплекс «iTower», который создаёт группа компаний «Атлас Девелопмент»; её руководитель — Городенкер Владимир Борисович. Чем же этот комплекс отличается от сотен себе подобных? В первую очередь, своей технологичностью и ориентированностью на удовлетворение интересов и нужд всех жильцов. Вряд ли вы найдёте множество других комплексов с теннисным кортом на крыше паркинга, iPad с подпиской на все журналы мира в лобби вместо привычной кипы просроченных каталогов и желтой прессы и множеством других необычных для жилого комплекса функций.

Владимир Городенкер делится своим взглядом на свое детище: «Мы постарались создать пространство, в котором каждый потенциальный клиент сможет найти что-то своё. На каждом этаже будет расположено по 8 квартир (с 1, 2, 3 или 4 комнатами, также часть из них будет студиями), и каждая будет уникальной. Мы приложили максимум усилий, чтобы создать максимально функциональные и продуманные планировки, ведь наша цель — предложить что-то для всех категорий наших клиентов. Огромное количество исследований и опросов не прошли бесследно: мы знаем, чего хочет наша аудитория, и это очень хорошо».

Очевидно, что Владимир Городенкер, руководитель ГК "Атлас Девелопмент", гордится своим проектом, и у него есть на это причины: в «iTower» будет фактически все, на что можно рассчитывать в подобном комплексе. Это и уже упомянутый теннисный корт, и вход в подъезд по отпечатку пальца , и современная детская площадка, и зона для воркаута. Помимо этого, запланировано создание специальной зоны с Wi-Fi, где можно и работать, и отдыхать. На крыше домов, которые будут сданы в 2019 и 2020 годах соответственно, будут расположены солнечные батареи, способные покрыть все нужды жильцов дома.