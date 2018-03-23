Владимир Путин может быть путешественником во времени – зарубежное СМИ

Британский таблоид Express.co выдвинул фантастическую версию о том, что президент России Владимир Путин может быть … путешественником во времени.

В подтверждение этой теории в таблоиде были опубликованы фото двух молодых мужчин в военной форме, поразительно похожих на президента России (они сделаны, судя по датам, в 1920-м и 1941 годах), и снимок Владимира Путина (2015 год).

Автор статьи полагает, что сходство между этими людьми – отнюдь не случайность. Возможно, данная теория даст конспирологам новую пищу для размышлений, однако любой здравомыслящий человек понимает, что путешествия во времени – всего лишь плод бурного воображения писателей-фантастов.