Власть нашла новый способ "нажиться" на простых украинцах

Согласно новым правилам, с начала 2018 года "Киевэнерго" не поверяет счетчики горячей воды в квартирах киевлян. Отныне, для проверки счетчиков жителям столицы необходимо общаться в одну из компаний, у которой есть лицензия на проведение таких работ."С начала 2018 года в действие вступили утвержденные НКРЭКУ новые тарифы на централизованное отопление и горячее водоснабжение, в которых не предусмотрены расходы на поверку индивидуальных счетчиков горячего водоснабжения", – поясняют в компании.Соответственно, услугу нужно будет не только заказать, но и оплатить.Основной для изменений стал закон "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", в котором указано, что обслуживание и замена приборов учета тепловой энергии осуществляется за счет их владельцев.