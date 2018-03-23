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Власть нашла новый способ "нажиться" на простых украинцах


Добавлено: 23 мар 2018 в 05:51, Категория: Политика
Власть нашла новый способ "нажиться" на простых украинцах
Согласно новым правилам, с начала 2018 года "Киевэнерго" не поверяет счетчики горячей воды в квартирах киевлян. Отныне, для проверки счетчиков жителям столицы необходимо общаться в одну из компаний, у которой есть лицензия на проведение таких работ.

"С начала 2018 года в действие вступили утвержденные НКРЭКУ новые тарифы на централизованное отопление и горячее водоснабжение, в которых не предусмотрены расходы на поверку индивидуальных счетчиков горячего водоснабжения", – поясняют в компании.

Соответственно, услугу нужно будет не только заказать, но и оплатить.
Основной для изменений стал закон "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", в котором указано, что обслуживание и замена приборов учета тепловой энергии осуществляется за счет их владельцев.

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Добавлено: 23 мар 2018 в 05:51, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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