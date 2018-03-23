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» » В ЛНР офицера Народной милиции приговорили к 14 годам тюрьмы за сотрудничество с Украиной (ФОТО)

В ЛНР офицера Народной милиции приговорили к 14 годам тюрьмы за сотрудничество с Украиной (ФОТО)


Добавлено: 23 мар 2018 в 18:14, Категория: Новости на сегодня
В ЛНР офицера Народной милиции приговорили к 14 годам тюрьмы за сотрудничество с Украиной (ФОТО)

Военный суд ЛНР сегодня приговорил командира взвода разведки, капитана Народной милиции Республики Александра Дивакова к 14 годам лишения свободы за передачу секретных карт украинским военнослужащим, а также за незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств.

Об этом указано в обвинительном приговоре военного суда.

В суде рассказали, что Диваков до войны жил в Днепропетровской области, в 2014 году прибыл в ЛНР, «служил в Народной милиции Луганской Народной Республики в должности командира взвода разведки в воинском звании капитан».

В решении суда указано, что подсудимый признан виновным в «незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств» и «незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов».

«Являясь иностранным гражданином, совершил собирание и передачу представителям иностранных организаций — СБУ и ВСУ — сведений, составляющих государственную тайну, а также собирание и передачу по заданию представителей иностранной разведки — СБУ и ВСУ — иных сведений для использования их против безопасности ЛНР», — указано в приговоре.

«Окончательное наказание Дивакову Александру Александровичу назначено по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 14 лет со штрафом в размере трех минимальных размеров оплаты труда в сумме 8268 российских рублей без конфискации имущества, с лишением воинского звания капитан», — говорится в документе.

Сам подсудимый признал, что незаконно хранил оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы, однако отказался признавать факт сотрудничества с ВСУ и СБУ и передачи последним какой-либо секретной или неподлежащей публикации информации.

«В рядах Народной милиции ЛНР есть как сознательные военнослужащие, так и военнослужащие, которые проявили слабость и поддались на угрозы со стороны служб безопасности Украины», — констатировал официальный представитель Народной милиции, подполковник Андрей Марочко.

«Также есть военнослужащие, которые пренебрегают законодательством о защите государственной тайны, что приводит к снижению обороноспособности нашей ЛНР, как вы видите, это жестко наказывается законодательством», — добавил он.


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Добавлено: 23 мар 2018 в 18:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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