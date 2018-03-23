Последние новости сегодня - 23 марта. Во Франции вооруженный ИГИЛовец* захватил супермаркет - есть жертвы.

Вооруженный мужчина захватил заложников и удерживал их в супермаркете, в коммуне Треб, что в южной части Франции. По информации местных властей, злоумышленнику около 30 лет и он приверженец ИГИЛ* (организация запрещена в России). Сообщается, что злоумышленник был вооружен не только табельным оружием, но и гранатами. При попытке переговоров он обстрелял полицейских, выкрикивая экстремистские лозунги, присущие вышеназванной террористической организации.

Как сообщаем французский канал BFM, террорист все же успел выдвинуть требование - освобождение главного фигуранта дел о терактах в Париже и Брюсселе Салаха Абдеслама. Также он кричал, что отомстит за Сирию.

На данный момент террорист ликвидирован французскими спецслужбами. К сожалению, 2 заложника погибли, еще 12 посетителей магазина ранены. 20 человек смогли выбраться из супермаркета.