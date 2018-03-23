Володин заявил о недопустимости травли депутатов по делу Слуцкого

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости травли комиссии по этике, которая сочла невиновным главу комитета по международным делам Леонида Слуцкого, обвиняемого в сексуальных домогательствах к журналисткам. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его мнению, оказывать давление на депутатов, а также «навешивать ярлыки, травить депутатов, потому что приняли решение, которое считают справедливым и нужным, это значит выходить из правового поля».

Володин подчеркнул, что решение думской комиссии по этике было единодушным и оно базировалось на изучении ситуации, исходя из возможностей, которыми располагает эта структура в рамках своих полномочий.

«И, с учетом всего этого, члены комиссии, куда входят представители всех фракций, пришли к общему мнению, что нет оснований делать вывод о виновности депутата Слуцкого», - сказал он.

По его словам, комиссия по этике вынесла правильное решение, посоветовав журналисткам обращаться в правоохранительные органы и в суд, если они не удовлетворены данным решением.

Между тем, как сообщили в аппарате Госдумы, 48 представителей СМИ лишились аккредитации в Госдуме в связи с отзывом рядом изданий своих корреспондентов из-за несогласия с решением комиссии. Таким образом, аккредитации лишились 39 журналистов РБК, семь журналистов «Дождя» и по одному корреспонденту от Znak.com и «Новой газеты».