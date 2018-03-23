Воронины - 21 сезон, 10 серия (22.03.2018)

Добавлено: 23 мар 2018 в 19:28 ,

Новый сериал-фильм Воронины 21 сезон 10 серия 22 марта. Забыв забронировать отель для иностранного коллеги, Костя ведёт его к себе домой. Отлучившись на пару часов, он находит немца в компании Николая… и в стельку пьяным. Не лучшее состояние для человека, которому через час читать лекцию, которую услышит вся редакция. Каждая серия долгоиграющей комедии – это новый виток в непростых, полных курьезов взаимоотношениях между родственниками-соседями. Кроме того, в их жизнь то и дело врываются яркие второстепенные персонажи, благодаря которым сериал Воронины никогда не теряет свежесть.



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