Воронины - 21 сезон, 11 серия (22.03.2018)

Добавлено: 23 мар 2018 в 20:49 ,

Новый сериал-фильм Воронины 21 сезон 11 серия 22 марта. В гаражном кооперативе появляется женщина. Неожиданно для мужиков, она легко вливается в мужской коллектив. Все бы ничего, да только Николай быстро пожалеет, что рассказал об этом Галине. Москва присоединилась к экологической акции Голубая лента, посвященной Всемирному Дню воды. Каждая серия долгоиграющей комедии – это новый виток в непростых, полных курьезов взаимоотношениях между родственниками-соседями. Кроме того, в их жизнь то и дело врываются яркие второстепенные персонажи, благодаря которым сериал Воронины никогда не теряет свежесть.



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