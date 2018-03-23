Впечатляющие кадры: Масштабная операция российских военных в Восточной Гуте продолжается (ВИДЕО)

Российские военные продолжают масштабную операцию по спасению мирных жителей пригорода Дамаска — Восточная Гута. Офицеры Центра по примирению враждующих сторон в САР ведут работу по мирному урегулированию конфликта и нормализации гуманитарной обстановки в столичном регионе.

ОБ этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

По созданным гуманитарным коридорам из Восточной Гуты продолжает выходить гражданское население, процесс контролируют бойцы Военной полиции Минобороны РФ и офицеры ЦПВС.

Через гуманитарный коридор в районе н.п. Мухайям Аль-Вафедин только за минувшие сутки вышло 7128 мирных жителей. Всего с 28 февраля через этот коридор вышло 15131 человек.

В общей сложности с момента создания коридоров и начала действия «гуманитарных пауз» в Восточной Гуте при содействии российских военных были выведены 94 831 человек.

Жители уже возвращаются в свои дома

Обстановка в охваченной войной Восточной Гуте постепенно стабилизируется. В населённые пункты, освобожденные от бандформирований, возвращаются мирные жители. Среди них и те, кто выходил по гуманитарным коридорам несколько дней назад. Так, в свои дома в населенных пунктах Кафер-Батна и Сакба вернулись 6500 человек, которым оказана необходимая гуманитарная помощь российскими военнослужащими из Центра по примирению.

Несмотря на общую нормализацию обстановки, обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов продолжаются. Так, за прошедшие сутки под миномётный огонь попал столичный квартал Аббасин. Террористы выпустили несколько мин. Есть разрушения, жертв среди мирного населения по счастливому стечению обстоятельств удалось избежать.