WADA нашло новые свидетельства употребления допинга россиянами

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выявило еще более 60 случаев применения допинга российскими спортсменами. Агентство обратилось к международным спортивным федерациям, чтобы те провели свои расследования, сообщил глава WADA Крейг Риди.

«Мы предоставили вам всю информацию, которая у нас есть, в ответ скажите нам, можете ли вы принять меры по этому поводу и изучить дело?» — цитирует заочное обращение Риди к федерациям портал Inside the Games.

Если федерации ничего не предпримут, WADA намерено обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Речь идет о выявленных нарушениях в стероидных профилях атлетов. Копии этих документов были получены из Московской антидопинговой лаборатории.