Добрый вечер, мои дорогие. Давайте поговорим на тему отношений. Мне интересно, многие ли из Вас обращались к семейному психологу? Все мы знаем, кто такой семейный психолог. И даже много раз их видели. Почти в любом американском фильме, где главные герои – семейная пара, присутствует сцена у психолога. В нашей стране семейная психология пока не так популярна. Ну как-то сложно привыкнуть к мысли, что разобраться с нашими личными отношениями может какой-то чужой дядя (или тетя). Хотя многие рассказывают об успешном опыте общения с таким специалистом. Расскажите был ли у Вас опыт и улучшились ли Ваши отношения? Планируем поход к психологу, может перестанем ругаться.
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Новости » Шоу-бизнес » Юлия Свешникова подумывает о походе к семейному психологу
Юлия Свешникова подумывает о походе к семейному психологу
Добавлено: 23 мар 2018 в 16:44, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 23 мар 2018 в 16:44, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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