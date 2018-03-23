Юлия Свешникова подумывает о походе к семейному психологу

Добрый вечер, мои дорогие. Давайте поговорим на тему отношений. Мне интересно, многие ли из Вас обращались к семейному психологу? Все мы знаем, кто такой семейный психолог. И даже много раз их видели. Почти в любом американском фильме, где главные герои – семейная пара, присутствует сцена у психолога. В нашей стране семейная психология пока не так популярна. Ну как-то сложно привыкнуть к мысли, что разобраться с нашими личными отношениями может какой-то чужой дядя (или тетя). Хотя многие рассказывают об успешном опыте общения с таким специалистом. Расскажите был ли у Вас опыт и улучшились ли Ваши отношения? Планируем поход к психологу, может перестанем ругаться.