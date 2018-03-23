Захват заложников во Франции: есть погибшие

По предварительным данным, два человека погибли в результате захвата заложников в супермаркете на юге Франции.

Информацию о двоих погибших озвучил мэр коммуны Эрик Менасси, заявил в эфире BFMTV. Аналогичные цифры приводят в полиции.



По последним данным, в здание супермаркета зашли полицейские, заложники освобождены, преступник, захвативший посетителей, по-прежнему находится внутри.

Напомним, ответственность за захват заложников на юге Франции ранее взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ*.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.