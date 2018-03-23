Захвативший заложников во Франции оказался сторонником ИГ

Мужчина, устроивший стрельбу по полицейским и захвативший заложников в супермаркете на юге Франции, заявил о приверженности группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает BFMTV, ссылаясь на прокуратуру.

Он сказал, что является «солдатом ИГ».

Заложники были взяты в супермаркете городка Треб во французском департаменте Од. На месте происшествия работает полиция.

Местные власти заявили, что расценивают инцидент как теракт.

По данным телеканала Sky News Arabia, ИГ уже взяло на себя ответственность за захватом заложников, отмечает ТАСС.

Мэр городка Треб заявил, что во время инцидента погиб, по меньшей мере, один человек.