Оккупанты ОРДО заявили о «задолженности» украинского оператора «Vodafone» перед бюджетом «республики» в сумме 800 миллионов рублей.

«Министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев отметил: «На сегодняшний день с налоговыми обязательствами у компании оператора „Vodafone“, или как ее называют „МТС-Украина“, следующая картина: компания не заплатила ни одной копейки налогов в бюджет Республики… По недоплаченным суммам — там порядка 800 миллионов рублей. Это деньги, которые за этот период не были оплачены, прямых налоговых обязательств. А из выплат налогов формируются и зарплаты бюджетников — то, что называется государственными обязательствами».

По его словам, если «Vodafone» хочет вернуться на территорию ОРДО, то оператор должен якобы зарегистрироваться и заплатить налоги.

Кроме того, «Ташкент» уточнил: «Конкретно по „Vodafone“: если он хочет вернуться, то теперь будет не так, что он пришел и включился — он приходит в Министерство доходов и сборов, регистрируется, этой компании выставляются налоговые претензии. Если оплата есть, он включается и работает дальше. Если оплаты у „Vodafone“ нет, то, ребята, извините, я как налоговый залог реализую все это тому, кто это купит. Будет это „Феникс“ или кто-то другой — мне все равно. По сумме налоговых обязательств эти деньги я все равно получу в бюджет Республики».