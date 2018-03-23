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Земля находится на пороге нового ледникового периода – ученые


Добавлено: 23 мар 2018 в 06:48, Категория: Технологии
Земля находится на пороге нового ледникового периода – ученые

Земля находится на пороге нового ледникового периода, заявляют ученые. Первыми проявлениями начала экстремальных климатических условий на планете исследователи считают аномальную погоду.

О том, что в России начинается длительный холодный период, председатель президиума тюменского научного сообщества сибирского отделения РАН Владимир Мельников заявил еще в 2014 году. По словам академика, холодный климатический цикл может затянуться на целых 35 лет.

Теорию глобального потепления развенчал в своей книге бывший советник Белого Дома по национальной космической политике Джон Л. Кейси. Экстремальные погодные условия, вызванные снижение выброса энергии Солнцем, окажут влияние на весь мир. Ученый предсказал массовое вымирание человеческой популяции в результате сильных холодов и голодной смерти из-за снижения продовольственных поставок.

Независимый научно-исследовательский институт из Орландо, занимающийся вопросами изучения изменения климата на планете, поддерживает теорию о наступлении периода глобального похолодания. Эксперты считают, что кроме холодной погоды в новой климатической эпохе существует большая вероятность возникновения рекордных вулканических извержений и землетрясений.

В 2018 году жители большей части нашей планеты на себе испытали аномалии погоды. Несмотря на наступление календарной весны, метели и минусовые температуры наблюдаются во многих регионах России, а также в Европе и Америке. Многие ученые считают, что это доказывает вхождение Земли в начало нового ледникового периода.

В понедельник в Женеве началась закрытая конференция синоптиков и климатологов со всего мира, на которой будут рассмотрены вопросы аномальной погоды и ее катастрофических последствий для жизнедеятельности человека. 


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Добавлено: 23 мар 2018 в 06:48, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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